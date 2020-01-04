Trabzonspor camiasına Badou Ndiaye müjdesi... Geçtiğimiz günlerde Bordo-Mavili formayı sırtına geçirerek müjdeyi erkenden veren Senegalli orta saha için sonunda resmi açıklama da geldi. Trabzonspor Yönetimi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği bildiride, “İngiltere’nin Stoke City kulübünün profesyonel oyuncusu Papa Alioune Ndiaye’nin, sezon sonuna kadar kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Türkiye’de daha önce Osmanlıspor ve Galatasaray formaları giyen, Süper Lig’de şampiyonluk sevinci yaşayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Trabzonspor’un ikinci yarı hazırlıklarına en kısa sürede katılacak.