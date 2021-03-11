Trabzonspor'dan, Yeşilçam'ın ünlü görüntü yönetmeni Aytekin Çakmakçı'nın vefatının ardından başsağlığı mesajı geldi.

İşte Trabzonspor'nu yaptığı açıklama...

Trabzon’un yetiştirdiği önemli sanatçılardan, Yeşilçam'ın ünlü görüntü yönetmeni Aytekin Çakmakçı’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Altın Portakal, Altın Koza ve Altın Kelebek gibi pek çok ödülün yanı sıra Türk sinemasının unutulmaz filmlerinde imzası olan Çakmakçı’ya Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.







