Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak tarihinin en kötü günlerini yaşayan Trabzonspor'da sezon başında takımdan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa ve Filip Novak dışında Almanya'nın RB Leipzig takımına transfer olan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth'a ayrılık yaramadı. Ligin ilk 8. haftasında zor bir süreç geçiren bordo-mavililer, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yeni bir sayfa açarken, Karadeniz ekibinde sürekli forma şansı bulan ve yerleri garanti olan oyuncular ise transfer oldukları takımlarda bekledikleri forma şansını yanı sıra performans olarak da Trabzonspor'da gösterdikleri seviyeye ulaşamadı.

Bordo-mavililer ile Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası maçlarında toplamda 49 maça çıkarak 33 gol atan Sörloth 11 de asist yapmıştı. Golcü futbolcu, yeni takımı RB Leipzig'de ise Bundesliga ve UEFA Şampiyonlar Lig olmak üzere 7 maçta forma giydi. Söz konusu maçların sadece ikisinde ilk 11'de sahaya çıkan Norveçli futbolcu, diğer maçlarda ise yedek kulübesinden dahil oldu. Karadeniz temsilcisinde ise çıktığı ilk resmi maç olan Sparta Prag'a karşı iki maçta da gol atma başarısı gösteren Sörloth gollerine Süper Lig'de devam etmişti.

Sezon başında Trabzonspor'da kalıp, kalmayacakları merak edilen Sosa ve Novak ise bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu. Jose Sosa, Novak'a göre daha çok forma şansı bulsa da Karadeniz ekibinde yakaladığı forma şansını sarı-lacivertlilerde istediği düzeye çekmiş değil. Fenerbahçe'nin oynadığı 8 maçın 7'sinde forma giyen Arjantinli futbolcu, 5'inde 11'de sahaya çıkarken sadece Galatasaray maçında 90 dakikayı tamamlayabildi. Diğer maçlarda oyundan alınan isim oldu. Sosa, bordo-mavili takımda kaptan olarak sahaya çıkıyordu.

Trabzonspor'da gizli forvet olarak ön plana çıkan Filip Novak ise Fenerbahçe'de aradığını bulamadı. Sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de oynadığı 8 maçın sadece ikisinde görev alabildi. Hatayspor ve Trabzonspor maçlarında ikinci yarıda oyuna dahil olan Çek oyuncu, 42 dakika sahada kaldı. Süre aldığı dönemde ise gol atma başarası gösteremedi.

Gökmen Şahin / TRABZON (İHA)