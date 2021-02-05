Trabzonspor'un devre arasında yollarını ayırdığı Ekvadorlu forvet Stiven Plaza, ülkesi takımlarından Independiente del Valle'ye kiralandı. Trabzonspor, sezon başında Plaza'yı İspanya LaLiga ekiplerinden Valladolid'den kadrosuna katmıştı.

Türkiye'de 2'si lig, 1'i kupa olmak üzere toplam 3 maçta 39 dakika forma giyebilen Plaza, devre arasında geri gönderilmişti. 21 yaşındaki forvet Valladolid tarafından ise 2021-22 sezonunun devre arasına kadar Independiente del Valle'ye kiralandı.