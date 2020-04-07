Trabzonspor'la geçtiğimiz ay sözleşmesini sonlandıran John Obi Mikel'e sürpriz bir transfer teklifi geldi.

Koronavirüs endişesi nedeniyle bordo-mavili kulüpten ayrılan Mikel'e Brezilya'dan talip çıktı. ESPN'de yer alan haberde; Nijeryalı orta saha için Botafogo'dan resmi girişimler başladı.

Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki yıldıza 1.5 yıl için 2 milyon dolar önerildi. Trabzonspor'da yıllık 1.5 milyon euro kazanan Mikel'e ayrıca belli bir imza primi ve sezon içinde bonusların olabileceği de vurgulandı.

Şu anda Londra'da ailesiyle karantinada olan Mikel'in henüz karar vermediği ve koronavirüs nedeniyle seyahat konusunda soğuk tavır takındığı aktarıldı.

Mike, Trabzonspor formasıyla bu sezon 24 resmi maça çıktı. (Skorer)

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