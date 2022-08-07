Trabzonspor 'da gösterdiği başarılı performans ve Vitor Hugo ile yakaladığı uyumla göz dolduran Edgar Ie geçen sezon şanssız bir sakatlık yaşamıştı. Ön çapraz bağları kopan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Portekizli futbolcunun sözleşmesini Bordo-Mavililer yabancı kontenjanında yer açmak adına feshetmişti.

Ocak'tan beri boşta!

28 yaşındaki futbolcu henüz hala idman yapacak seviyeye gelemezken, yeni takımı da belli olmadı. Ocak'tan bu yana boşta olan tecrübeli stoperin kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trabzonspor forması giymesi de dikkat çekti.









Kutlamalara da gelmişti

Edgar Ie sözleşmesi feshedilmesine rağmen kulübün davetlisi olarak geçen sezon kazanılan şampiyonluğun kutlamalarına katılmıştı.

İşte yıldız oyuncunun, Trabzonspor formalı paylaşımı: