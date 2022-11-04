Bu sezon 20. resmi maçını dün gece Ferencvaros’la oynayan Trabzonspor , sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Bordo-Mavililer, Monaco ve Kızılyıldız’ın ardından Macar ekibini de Akyazı’dan eli boş gönderirken, taraftarı önünde 3’te 3 yaptı. Fırtına, Süper Lig’de ise 30 maçlık yenilmezlik serisine sahip. Akyazı’da son yenilgisini 8 Mart 2021’de Alanyaspor ’a karşı alan Karadeniz ekibi, sonrasında rakiplerine geçit vermedi. Öte yandan Bordo Mavili takımı, dün yaklaşık 20 bin taraftarı destekledi. Kombine sahiplerinin önemli bir bölümü maça gelmezken, 20 bin kişilik koro Trabzonspor’a tam destek verdi.

Şimdi sıra Konya’da

Fırtına, pazar günü Akyazı’da bu kez lig maçına çıkacak. Trabzonspor, Konyaspor ’u konuk edecek. Sonrasında ise deplasmanda Ankaragücü maçı var. Bordo-Mavililer, bu iki karşılaşmayı da kazanıp, Dünya Kupası arasına moralli şekilde girmenin hesaplarını yapıyor.







