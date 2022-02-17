Trabzonspor’dan anlamlı jest

Trabzonspor , 1-4 Şubat tarihleri arasında Trabzon'da düzenlenen futbol turnuvasında şampiyon olan Diyarbakır Inter Akademi'nin genç futbolcularına spor malzemesi hediye ederek anlamlı bir harekete bulundu. Mont, forma ve diğer spor malzemelerinden oluşan kulübün lisanslı ürünleri, bordo-mavili kulüp tarafından Diyarbakır'a gönderilerek 2009 ve 2010 doğumlu futbolculardan oluşan 40 sporcuya dağtııldı

FIRTINA AVRUPA'NIN DEVLERİYLE YARIŞIYOR

SÜPER Lig lideri Trabzonspor, 2.40'lık puan ortalamasıyla Avrupa'da en iyi puan ortalaması elde eden 5 takımdan biri oldu. Porto (2.73), Manchester City (2.52), PSG (2.46) ve Ajax'ın (2.45) ardından en çok puan ortalamasına ulaşan takım olan bordo-mavilileri, Bayern Münih (2.26), Real Madrid (2.25), Union Saint-Gilloise (2.23) ve Milan (2.22) gibi ekipler takip etti. (Sabah)



