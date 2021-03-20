Ligin son 2 haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor’a 3-1 mağlup olan ve rakip sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la golsüz berabere kalan Trabzonspor, MKE Ankaragücü’nü yenerek kötü gidişatını sonlandırdı. Karadeniz ekibi, ligde puanını 55’e yükseltip, 4. sıradaki yerini korudu.

En farklı galibiyeti

Trabzonspor, 4-1’lik sonuçla bu sezon en farklı galibiyetini MKE Ankaragücü karşısında aldı. Bordo-mavililer, ayrıca ligde bu sezon ilk kez bir maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

Djaniny cezalı

Trabzonspor’un forvet oyuncusu Djaniny, cezalı duruma düştü. Ligde 4. sarı kartını gören bordo-mavili futbolcu, Demir Grup Sivasspor maçında takımda yer alamayacak.



