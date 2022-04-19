Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Kayserispor'u 1-0'lık skorla yenen Trabzonspor 'da galibiyet golünü kaydeden Andreas Cornelius, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendirerek konuşmasına başlayan Andreas Cornelius, "Bugün takımca iyi bir maç çıkardık. Bütün çalıştıklarımızı sahada uygulamaya çalıştık. Maçın tek hakimi olan taraf bizdik. Rakibimize çok şans vermeden maçı domine etmeye çalıştık. Daha fazla goller atabilirdik ancak bu da bir avantaj." sözlerini dile getirdi.

"Gol atmak çok önemli"

Karşılaşmada kaydettiği gol hakkında ise Danimarkalı futbolcu, "Gol atmak çok önemli. Santrfor pozisyonunda oynayan her futbolcunun görevi gol atmak. Gol attığımda ve takım bununla kazandığında çok mutlu oluyorum" dedi.

"İki kupayı da istiyoruz"

İki kupayı da kazanmak istediklerini belirten golcü futbolcu, "Bu sezonu iki kupayla bitirmek önemli. İki kupayı da istiyoruz. Ligde çok büyük bir avantajımız var. Kupada da bir şansımız var. Özellikle lige baktığımızda gerekli puanları alıp, kupayı getireceğimizden eminim. Kupaya da baktığımızda önemli bir avantajımız var." ifadelerini kullandı.

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