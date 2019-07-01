Transferde genç isimlere yönelen ve Fıratcan Üzüm (20), Yusuf Sarı (20), Atakan Gündüz (18), Salih Kavrazlı (17), Taha Tunç (18) ile Doğan Erdoğan’ı (22) kadrosuna katan Trabzonspor, şimdi ise gözünü Bosna Ligi’ne çevirdi. Bordo-Mavililer, scout (oyuncu izleme) ekibinin bulduğu Mladost Doboj-Kakanj’da forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Nemanja Andjusic için harekete geçti. Teknik direktör Ünal Karaman’ın da transferine onay verdiği genç futbolcu için yönetimden birkaç ismin Bosna Hersek’e gittiği öğrenildi.

8 gol ve 2 asist...

Bu sezon Bosna Ligi’nde 25 maçta 8 gol ve 2 asiste imza atarak dikkatleri üzerine çeken Andjusic’in de artık yurt dışına çıkmak istediği kaydedildi. Karadeniz devinin, kariyeri boyunca Bosna’da forma giyen başarılı oyuncunun bonservisi için 300 bin Euro’luk bir teklifte bulunduğu belirtildi. Kakanj ve Andjusic ile görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.