Uzun süredir stoper arayışında olan Trabzonspor'un, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de listesinde olan Alpaslan Öztürk'e ilgisi yeniden alevlendi. Daha önce Göztepe ile tecrübeli oyuncunun transferi için görüşen yönetim, o dönem orta yolu bulamamıştı. Bordo- Mavililer'de şimdi yeniden 27 yaşındaki futbolcunun ismi gündeme geldi. Sezonun en iyi savunmacılarından biri olan Alpaslan için Fırtına yeni bir formül buldu.

İzmir'e sıcak bakıyor

İzmir ekibinin kapısını takas teklifiyle çalacak olan Karadeniz devi, Brezilyalı yıldız Guilherme'yi önerecek. Kanat arayışında olan Göz Göz'ün bu teklife sıcak bakması beklenirken, yıldız oyuncunun da İzmir'e yeşil ışık yakabileceği kaydedildi.

Safa Can Konuksever







