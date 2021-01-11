Trabzonspor’da Ahmed Kutucu sürprizi...Bordo-Mavililer, Schalke 04 forması giyen ve A Milli Takımımız’a da çağrılan 20 yaşındaki forvet için nabız yokluyor. Bundesliga’da 6 maçta sadece 98 dakika süre alabilen Ahmed, yazın düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda Ay- Yıldızlı kadroda yer bulabilmek için daha çok şans bulabileceği bir takıma gitmek amacında. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Karadeniz ekibi, 20 yaşındaki forvetin şartlarını araştırmaya başladı. Uygun zeminin oluşması halinde Fırtına, Ahmed Kutucu’yu satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor.

2022’ye kadar kontratı var

Schalke 04 ile 2022’ye kadar kontratı bulunan başarılı oyuncu, sadece forvette değil; sağ kanatta da görev yapabiliyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, Ahmed Kutucu ile daha önce gerçekleştirdiği görüşmede ‘düzenli oynama’ vurgusu yaptığı öğrenilirken, önümüzdeki günlerde bu transferde sıcak gelişmeler yaşanabilir.

Künyesi

Adı: Ahmed Kutucu

D. Tarihi: 01.03.2000

D. Yeri: Gelsenkirchen

Ülkesi: Almanya-Türkiye

Boy: 1.81

Mevki: Forvet

Ayak: Sağ

Kulübü: Schalke 04

Kontrat: 30.06.2022

Milli takım: Türkiye (2 maç)



