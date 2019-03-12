12. haftadaki 5-0’lık Malatya maçının ardından Trabzonspor’un kalesini devralan Uğurcan Çakır kısa sürede gösterdiği performansla futbolseverlerin dikkatini çekmişti. 22 yaşındaki eldiven, son iki maçta da Fırtına’nın gizli kahramanı oldu.

Kasımpaşa maçında 2 gol yemesine rağmen tam 6 net kurtarışa imza atan genç eldiven, Akhisar karşısında 3 kez gole izin vermedi ve Trabzonspor’un ayakta kalmasını sağladı.

Karaman’dan özel tebrik

Ligde çıktığı 10 maçta kalesinde 12 gol gören ve futbolu bırakan Onur Kıvrak’ı aratmayan Uğurcan’ın, ismi milli takımla da anılıyor.

Altyaş kategorilerinde 7 kez milli olan genç file bekçisi, konuyla ilgili olarak “Şenol Güneş şans verirse bunu en iyi şekilde değerlendirmek isterim” demiş ve milli takıma göz kırpmıştı.