Trabzonspor Kulübü, TSYD düzenleyeceği ve 4 kulüp başkanının (Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş) canlı yayında bir araya geleceğine yönelik organizasyonla ilgili taraflarına herhangi bir bilgilendirmenin açıkladı. Futbolun sorunlarının tartışılacağı adresin Kulüpler Birliği olduğunu belirtilirken, “Diğer kulüplerimizin dışarıda bırakılacağı herhangi bir organizasyonun içerisinde yer almayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.