Maddi sıkıntılar nedeniyle öze dönüş politikası uygulayan Trabzonspor’da bu proje meyvelerini vermeye başladı... Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür’ün yanı sıra Uğurcan Çakır ile Hüseyin Türkmen’i kazanan Karadeniz temsilcisi, sportif anlamda da olumlu adımlar atmaya başladı. Kemer sıkma politikası uygulamasına rağmen sezonun ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Fırtına, oyuncu maaşları konusunda da büyük tasarruf sağladı. Primlerle beraber senede yaklaşık 5 milyon Euro (31.6 milyon TL) kazanan Burak Yılmaz ve senelik 2.2 milyon Euro (13.9 milyon TL) alan Onur Kıvrak’ın sözleşmesini fesheden Trabzonspor, bu isimlere ek olarak Esteban, Mustafa Akbaş ve Zeki Yavru’yla da yollarını ayırdı.

Altyapı oyuncuları dahil...

5 ismin yıllık ücretlerinden toplamda 8.3 milyon Euro (52.6 milyon TL) tasarruf eden Bordo-Mavili ekip, takımın maaş seviyesini 16.7 milyon Euro’ya (103 milyon TL) çekti. Altyapı futbolcularının da aldığı maaşlar göz önünde bulundurulduğunda bu rakamın 17 milyon Euro’yu (107 milyon TL) bulduğu öğrenildi.

Atalay Özçelikli

Bu haberi de okudular Ahmet Ağaoğlu camidan destek istedi!