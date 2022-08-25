Trabzonspor , forma sırt sponsorluğu için Clear White Solutions Limited ile üç yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

Şirketimiz ile Clear White Solutions Limited (WhiteBIT) arasında "Forma Sırt Sponsorluğu" konusunda 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, WhiteBIT, Şirketimize, forma sırt sponsorluğu ve diğer reklam ve tanıtım hizmetleri karşılığında, sezonluk 1.500.000.-EUR + KDV olmak üzere, üç futbol sezonu için toplamda 4.500.000.-EUR + KDV ödeme yapacaktır.