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Trabzonspor'dan 4.5 milyon euroluk sponsorluk anlaşması!

Trabzonspor, forma sırt sponsorluğu için "Clear White Solutions Limited" ile üç yıllık anlaşma sağlandığını ve bu anlaşma sonucunda toplamda 4.5 milyon euro gelir elde edeceğini açıkladı.

25 Ağustos 2022, Perşembe 17:30 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'dan 4.5 milyon euroluk sponsorluk anlaşması!

Trabzonspor , forma sırt sponsorluğu için Clear White Solutions Limited ile üç yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

Şirketimiz ile Clear White Solutions Limited (WhiteBIT) arasında "Forma Sırt Sponsorluğu" konusunda 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, WhiteBIT, Şirketimize, forma sırt sponsorluğu ve diğer reklam ve tanıtım hizmetleri karşılığında, sezonluk 1.500.000.-EUR + KDV olmak üzere, üç futbol sezonu için toplamda 4.500.000.-EUR + KDV ödeme yapacaktır.

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