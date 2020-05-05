Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu’nun hazırlamış olduğu Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ndeki maddeler doğrultusunda birer saat aralıklarla 14.45’ten başlayarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri ’ne gelen oyuncular, 8’erli 3 grup halinde antrenman yaptı. İdman öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştiren teknik direktör Hüseyin Çimşir, süreçle ilgili takıma bilgi verdi. Tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz’ın yanı sıra karantina sürecindeki Alexander Sörloth anntrenmanda yer almazken, Fırtına çalışmalarına bugün devam edecek.