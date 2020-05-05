Trabzonspor'dan 45 gün sonra ilk idman

Koronavirüs (KOVID-19) salgını nedeniyle 45 gündür çalışmalarını evlerinde sürdüren Trabzonsporlu futbolcular, nihayet sahaya indi.

05 Mayıs 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Trabzonspor'dan 45 gün sonra ilk idman

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu’nun hazırlamış olduğu Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ndeki maddeler doğrultusunda birer saat aralıklarla 14.45’ten başlayarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri ’ne gelen oyuncular, 8’erli 3 grup halinde antrenman yaptı. İdman öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştiren teknik direktör Hüseyin Çimşir, süreçle ilgili takıma bilgi verdi. Tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz’ın yanı sıra karantina sürecindeki Alexander Sörloth anntrenmanda yer almazken, Fırtına çalışmalarına bugün devam edecek.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...