Bir yandan kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdüren Bordo- Mavililer, diğer yandan kadroda da revizyona gitti. Karadeniz temsilcisi Hugo Rodallega (33), Olcay Şahan (32) ve Luis İbanez (30) ile yollarını ayırdı. Kadrosunu iyice gençleştiren Trabzonspor, maaş konusunda da yine ciddi bir tasarruf sağladı. Olcay senede 2, Rodallega yıllık 1.6, İbanez ise sezon başına 1 milyon Euro alıyordu.

Yıldızlarla yollar ayrılmıştı

3 oyuncunun gönderilmesinin ardından maaş tablosunda 4.6 milyon Euro’luk (30.2 milyon TL) yer açıldı. Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, bu kaynağı takıma yeni katılacak oyuncular için kullanmayı ve yeni sezonda maaş bütçesini artırmamayı hedefliyor. Hatırlanacağı üzere Fırtına, geçen sezonun devre arasında Onur Kıvrak, Burak Yılmaz ve Juraj Kucka gibi maliyeti yüksek isimlerle yollarını ayırmıştı.

Atalay Özçelikli