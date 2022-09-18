Trabzonspor , evinde oynadığı son 27 lig maçını kaybetmedi. Taraftarı önünde müthiş bir seriye sahip olan Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 17 galibiyet ve 10 beraberlik elde etti. Ekim 1994 ile Nisan 1996 arasında 28 maçlık namağlup periyodu bulunan Fırtına, bugün Gaziantep’i devirip, o seriyi tekrarlamak istiyor.

Usta ve çırak karşı karşıya

Yıllarca Abdullah Avcı’nın yardımcılığını yapan Erol Bulut, bugün eski hocasına rakip olacak. Taraflar teknik adam olarak 9. kez karşı karşıya gelecek.Geride kalan 8 maçta Avcı’nın büyük üstünlüğü dikkat çekiyor. Galibiyetlerde 5-1 önde bulunan Abdullah hoca, 2 maçta Erol Bulut’la yenişemedi.

Maxi Gomez mi Umut Bozok mu?

Orta sahada Hamsik-Siopis-Bakasetas üçlüsünü bozmak istemeyen Abdullah Avcı, Kızılyıldız maçında şov yapan Trezeguet’yi de yine 11’de oynatacak. Sağ kanatta Djaniny yerine Ömür bir adım önde gözüküyor. İleri uçta ise Maxi Gomez ile Umut Bozok arasında rekabet var. Avcı, kesin kararını bugün verecek.

Trabzon’da son dakika

Sakatlığı bulunan Yusuf Yazıcı bugünkü maçta forma giyemeyecek. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Serkan Asan, Peres, Hüseyin Türkmen ve Visca'nın yanı sıra Dorukhan da oynamayacak. Çekilen MR'ında önemli bir probleme rastlanmayan Larsen ise dün takımla çalıştı. Ancak bugün dinlendirilme ihtimali yüksek. Larsen'in yerine sağ bekte Doğucan başlayabilir.