Trabzonspor bir yandan şampiyonluk için doludizgin giderken diğer taraftan geleceği de düşünüyor. Bordo-Mavililer, Kouassi, Visca, Yusuf Erdoğan ve Puchacz transferlerinin ardından gençlere yaptığı yatırımla dikkat çekti. Fırtına, TFF 1. Lig'de 21 yaş altında en değerli 5 isimden 4'ünü renklerine bağladı. Karadeniz ekibi bu transferleri toplamda 2 milyon 450 bin Euro'ya, adeta bir futbolcunun bonservisine ödenen miktarla bitirdi.

Bursa'ya 28 milyon TL

Altınordu'dan 19 yaşındaki forvet Enis Destan'ı 600 bin Euro karşılığında önceki gün renklerine bağlayan Bordo-Mavililer, Bursaspor 'dan aldığı Taha (18 yaşstoper), Kerem (19 yaş-ön libero) ve Batuhan (20 yaş-forvet) için toplam 28 milyon TL (1.8 milyon Euro) bonservis bedeli ödeyecek. Taha'nın 4 gün içinde şehre gelerek takıma katılacağı öğrenildi. Kerem ile Batuhan ise sezonu Bursaspor'da kiralık olarak geçirecek, önümüzdeki yıl takıma katılacak.