Sezon başında Okay Yokuşlu, Matus Bero, N'Doye, Aytaç, Uğur, Castillo, Sheidaev, Durica ve Hubocan'la yollarını ayırarak, daha düşük maliyetli Hosseini, Ekuban, Toure, Zeki Yavru ve Nwakaeme'yi transfer eden Trabzonspor, oyuncu giderlerini 4 milyon Euro azaltmıştı. Bordomavili yönetim, devre arasında da yeni bir ekonomik planlama harekatı yapacak. Kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak ile yollarını ayıracak olan yönetim, sözleşmesini tek taraflı fesheden Esteban'ın yanı sıra Kucka, Ibanez ve Olcay ile de anlaşarak takımdan göndermeyi planlıyor.

GİTMEK İSTEYEN OLURSA KOLAYLIK SAĞLANACAK

TRABZONSPOR'DA 4.2 milyon Euro alan Burak, 2 milyon 250 bin Euro kazanan Onur, 2 milyon 250 bin Euro ücreti olan Kucka, 1 milyon 600 bin Euro alan Olcay ve 900'er bin Euro kazanan Esteban ile Ibanez'in gitmesiyle 12 milyon Euro'luk bir tasarruf sağlanacak. Böylelikle takımın kadro maliyeti 13-14 milyon Euro seviyelerine inecek. Bu oyuncular dışında takımdan ayrılmak isteyen futbolculara da kolaylık sağlanması planlanıyor.

IBANEZ

900 bin Euro maliyeti olan Arjantinli sadece 1 maçta 90 dakika sahada kaldı.

KUCKA

2 milyon 250 bin Euro alan Slovak yıldız, 11 lig maçında 280 dakika oynadı.

(Sabah)