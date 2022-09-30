Spor Toto Süper Lig'de ve Avrupa'da yaşadığı sıkıntılı süreçte Gaziantep FK karşısında aldığı galibiyetle milli araya moralli giren Trabzonspor 'u zorlu bir ekim ayı bekliyor. Bu ay, Spor Toto Süper Lig'de 4 ve Avrupa'da 3 maç oynayacak Karadeniz ekibinin bu sezonki yol haritasına önemli derecede etki edecek.

Bordo-mavililer, bu sezon Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu, UEFA Avrupa Ligi ve Spor Toto Süper Lig'de toplam 12 karşılaşmaya çıktı. Ekim ayında ise 7 maç daha oynayacak olan Karadeniz temsilcisi, 3 aylık dönemde 22 mücadelede boy göstermiş olacak.

Spor Toto Süper Lig'de 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan bordo-mavililerin 13 puanı bulunuyor. Üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürmeyi hedefleyen Abdullah Avcı'nın takımı, ekim ayı içersinde ligde Kayserispor, Kasımpaşa, Beşiktaş ve Sivasspor ile karşılaşacak.

Bordo-mavililer, Avrupa'da ise milli ara sonrası ilk maçını Fransa ekibi Monaco ile deplasmanda oynayacak. Grupta 3 puanla ikinci sırada yer alan Trabzonspor, deplasmanda puan ya da puanlar almak için mücadele verecek. Ekim'de Avrupa'da 3 müsabakaya çıkacak olan Karadeniz ekibi, bu alandaki geleceğini de büyük ölçüde belirlemiş olacak.

İHA