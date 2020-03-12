Süper Ligde 19. haftada oynanması gereken Yeni-Malatyaspor- Trabzonspor karşılaşması, Malatya ve Elazığ’ı etkileyen deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Dün bu karşılaşma oynandı, Fırtına deplasmanda rakibini mağlup etti ve 3 hafta aranın ardından liderliği devraldı. 22. haftada zirve adaylarından Sivasspor’u 2-1 yenerek maç eksiğine rağmen 298 hafta sonra Süper Lig’de liderliğe yükselen Bordo-Mavililer, bir sonraki maçta Beşiktaş ile deplasmanda berabere kalmış ve koltuğu Başakşehir’e kaptırmıştı.

5-2’lik Rize galibiyetinin ardından hafta sonunda Gaziantep deplasmanında alınan beraberlikle rakibinin 3 puan gerisine düşen Fırtına, dün aldığı galibiyetle Başakşehir ile puanları eşitledi ve averajla zirveyi geri aldı.

İkili averajı da alacak

Malatya deplasmanından galibiyetin morali ile dönen Karadeniz ekibinde şimdi gözler pazar gününe çevrildi. Bordo- Mavililer şampiyonluk yolundaki kritik virajlardan birinde, aynı puandaki Başakşehir’i konuk edecek.

Fırtına’da tek hedef o mücadeleden de galip ayrılıp rakibiyle arayı açmak. Sezonun ilk yarısında 90+6’daki golle Başakşehir’den puan alan Trabzonspor, taraftarı önünde kazanıp aynı zamanda ikili averajı da ele geçirmenin planlarını yapıyor.



