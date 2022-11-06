Süper Lig’de 13. haftada sahasında bu akşam Konyaspor’u ağırlayacak Trabzonspor , bütün planlarını 3 puan üzerine yaptı. Geçen hafta Süper Lig’de ‘bay’ geçen bordo-mavililer, bu haftayı karlı kapatmak istiyor.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin oynandığı haftada 3 puanı alarak zirve yolunda kayıpsız gitmeyi düşünen teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularına maçın önemini anlatıyor.

Ayrıca ligin bu sezon güçlü ekiplerinden olan Konyaspor’un da maçı kazanmak için oynayacağını çok iyi bilen Abdullah Avcı, iç saha avantajını kullanmak istiyor.





Dünya Kupası arasına az bir süre kala kayıp vermeyi aklından dahi geçirmeyen Trabzonspor’un hocası, şubat ayına kadar Avrupa maçı da olmayacağı için daha rahatlayacak maç takvimini doğru kullanmayı amaçlıyor.

Karadeniz ekibinde, cezaları bulunan Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı ile beraber tedavileri süren Visca, Dorukhan, Serkan Asan ve Bruno Peres bu akşam forma giyemeyecek.

Öte yandan bordo-mavili takımda Konyaspor maçı hazırlıkları dün akşam yapılan antrenmanla tamamlandı. (Skorer)

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