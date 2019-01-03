Trabzonspor'da Zeki Yavru'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Bordo Mavili Kulüp'ten Kap'a yapılan açıklamada;

Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Zeki Yavru arasındaki 20.08.2018 başlangıç 31.05.2019 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Sezon başı bedelsiz olarak Gençlerbirliği'nden gelen 27 yaşındaki oyuncu bu sezon 3 Türkiye Kupası, 1 de Süper Lig maçında görev almıştı.

Bu haberi de okudular Zafer Algöz'den Burak Yılmaz tepkisi: O gidinceye kadar...