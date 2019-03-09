Trabzonspor'da zaferin şifresi çift forvet

Son 7 maçın 5'inde galibiyet yüzü göremeyen Trabzonspor, Akhisar maçında zaferin şifresini belirledi. Ünal Karaman, Trabzonspor’un 3 puana uzandığı diğer 2 maçta olduğu gibi hücum hattında Rodallega-Ekuban ikilisine şans verecek.

09 Mart 2019, Cumartesi 07:14
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Trabzonspor'da zaferin şifresi çift forvet

Süper Lig’de oynadığı son 7 maçta bir türlü istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, kazanan sisteme geri dönüş yapıyor.

Bu süre içerisinde yalnızca 2 galibiyet alabilen Fırtına, 3 puana uzandığı kapışmalarda sahaya çift forvet ile çıktı. Bordo-Mavililer, bu maçlarda Hugo Rodallega-Caleb Ekuban ikilisiyle birlikte sahada uyguladığı pres sayesinde rakip takımlara zor anlar yaşattı. Ancak geride kalan 5 mücadelede ise tablo tersine döndü.

Kalıcı olacak

Bordo-Mavililer’in teknik direktörü Ünal Karaman, 3 yenilgi ve 2 beraberlik alınan süreçte ise sahaya tek forvetle çıkmayı tercih etti. Tecrübeli çalıştırıcı, şimdi ise kalıcı olarak çift forvete geçmeyi planlıyor.

Fırtına’da, Akhisarspor karşılaşmasında hücum hattında Rodallega-Ekuban ikilisi görev yapacak. İki futbolcuya Anthony Nwakaeme ve Yusuf Yazıcı, kanatlardan destek verecek. 10 numara Jose Sosa da takımın beyni olacak.

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