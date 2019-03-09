Süper Lig’de oynadığı son 7 maçta bir türlü istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, kazanan sisteme geri dönüş yapıyor.

Bu süre içerisinde yalnızca 2 galibiyet alabilen Fırtına, 3 puana uzandığı kapışmalarda sahaya çift forvet ile çıktı. Bordo-Mavililer, bu maçlarda Hugo Rodallega-Caleb Ekuban ikilisiyle birlikte sahada uyguladığı pres sayesinde rakip takımlara zor anlar yaşattı. Ancak geride kalan 5 mücadelede ise tablo tersine döndü.

Kalıcı olacak

Bordo-Mavililer’in teknik direktörü Ünal Karaman, 3 yenilgi ve 2 beraberlik alınan süreçte ise sahaya tek forvetle çıkmayı tercih etti. Tecrübeli çalıştırıcı, şimdi ise kalıcı olarak çift forvete geçmeyi planlıyor.

Fırtına’da, Akhisarspor karşılaşmasında hücum hattında Rodallega-Ekuban ikilisi görev yapacak. İki futbolcuya Anthony Nwakaeme ve Yusuf Yazıcı, kanatlardan destek verecek. 10 numara Jose Sosa da takımın beyni olacak.