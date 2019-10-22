Ligde 3 maçlık seri yakalayan Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, halkaya UEFA Avrupa Ligi’nden de bir galibiyet eklemek istiyor. C Grubu’nda 1 puanı bulunan Fırtına’da tecrübeli hoca, tüm planlarını kazanmak üzerine kuruyor. Beraberlik ihtimalini dahi düşünmeyen başarılı çalıştırıcı, şimdiden zaferi getirecek kadrosunu oluşturmaya başladı. Gaziantep karşısındaki 11’i büyük oranda değiştirmeyecek olan Karaman’ın aklında iki isim var.

Deneyimli teknik adam, savunmada Hüseyin’i yedeğe çekip, Fernandes’i tercih edebilir. Ünal Karaman’ın bir diğer değişikliğinin ise orta alanda olabileceği öğrenildi. Kamil Ahmet’in yerine kritik sınavda Doğan Erdoğan’ın görev yapabileceği belirtildi.