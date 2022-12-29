Süper Lig'de Fatih Karagümrük karşısında 4-1'le ağır bir mağlubiyet alan Trabzonspor 'da, ara transfer dönemindeki yolcular da netlik kazanmaya başlıyor.





Bordo-mavililer, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın altıncı dakikasında Ozdoev'in attığı golle 1-0 geriye düştü.

20. dakikada Marc Bartra'nın attığı golle skora denge getiren Trabzonspor'da golü sahibi Bartra, 45+3. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

KARAGÜMRÜK FARKA KOŞTU

56. dakikada Colley, Maxi Gomez'e yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu dakikadan sonra iki takımda oyuna 10 kişi devam etti.

67. dakikada Borini'nin asistinde Ricci yaptığı düzgün vuruşla farkı ikiye çıkardı. Abdullah Avcı bu dakikadan sonra tüm riskleri aldı. Trabzonspor'un savunmada verdiği açıkları iyi değerlendiren İstanbul ekibi 87. dakikada Kouassi'nin attığı golle 4-1 öne geçti. Mücadele bu skorla sona erdi.





ZİRVE YARIŞINDA YARA ALDI

2022 Dünya Kupası için lige verilen aradan Fenerbahçe galibiyetiyle dönen Trabzonspor, zirve için umutlarını artırmıştı. Fatih Karagümrük karşısında 4-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, hem kırmızı kart gören Marc Bartra'yı hem de köprücük kemiği kırılan Edin Visca'yı kaybederk büyük yara aldı.

YOLLAR AYRILIYOR

61 Saat'in haberine göre; Bordo-mavililer, Ocak döneminde Yusuf Yazıcı, Stefano Denswil ve Yusuf Erdoğan ile yollarını ayırmayı düşünüyor. Trabzonspor, gelecek tekliflerde üç oyuncu için de kolaylık sağlayacak.

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Öte yandan Yusuf Erdoğan'ın, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile temasta olduğu belirtildi. Trabzonspor'la sözleşme feshi de söz konusu olan 30 yaşındaki futbolcu, bonservisini eline alması durumunda daha önce de formasını giydiği Kasımpaşa'ya imza atabilir.