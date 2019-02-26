Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ümraniyespor'la karşılaşan Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı şoku yaşanıyor.
47. dakikada sekerek kenara gelen Yusuf Yazıcı oyuna devam edemedi. Adele sakatlığı yaşayan Yusuf Yazıcı'nın yerine Batuhan Artarslan girdi.
Hafta sonu Kasımpaşa'ya konuk olan Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın durumu yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.
İlk yarı Uğurcan korkuttu
Karşılaşmanın ilk yarısında hafif sakatlık yaşayan Uğurcan, sağlık ekibinin müdahelesinin ardından oyuna geri döndü.
Ankaragücü müsabakası sonrası sol arka adalesinden sakatlanan Uğurcan, 2 haftalık tedavi sürecinin ardından Göztepe maçıyla kalesini genç kaleci Arda'dan devir almıştı.