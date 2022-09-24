Trabzonspor 'un yeni transferlerinden Yusuf Yazıcı sakatlığı nedeniyle Gaziantep FK sınavında oynayamamıştı. Bordo-mavili formayı sadece Ferencvaros maçında giyen 25 yaşındaki futbolcunun Kayserispor deplasmanında teknik heyetin istemesi durumunda görev alabileceği belirtildi.

Milli futbolcu, oynaması halinde bu sezon Süper Lig 'de ilk kez forma giyecek.

AVCI'NIN 3 JOKERİ

Bordo-mavililer bu maçların sadece 5'inde 5 oyuncu değişikliği hakkını kullandı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sonradan oyuna en fazla aldığı isimler Djaniny, Denswil ve Abdülkadir Ömür oldu.

Trabzonspor'da kenardan gelen futbolcular sadece 4 kez skora katkı yapabildi. Fırtına; Denswil ve Abdülkadir Ömür'ün gol bulduğu İstanbulspor ve Hatayspor maçlarını kazanırken Bardhi'nin iki gol attığı Antalyaspor ve Umut Bozok'un ağları sarstığı Ferencvaros karşılaşmalarını kaybetti. (Sabah)