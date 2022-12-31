Süper Lig 'de son olarak Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup olan 26 puanla 6. sırada yer alan Trabzonspor devre arası çalışmalarını şimdiden netleştirdi. Bordo-mavililer verim alamadığı isimlere veda edecek.





AVCI UYARMIŞTI

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen 40 günlük arada Antalya'da kamp yapan Fırtına hazırlık maçlarında beklenen görüntüyü verememişti. Bordo-Mavililer; Hull City, Crystal Palace ve Kasımpaşa ile berabere kaldı. Kasımpaşa maçının ardından teknik direktör Abdullah Avcı, "3-4 aydır performansını artırmayan, devreye girmeyen oyuncular var. Kimseyi bekleyemem, burası Trabzonspor " demiş mesajı vermişti.

AYRILIKLAR KAPIDA

Karagümrük karşısında alınan 4-1’lik yenilgi de Trabzonspor’da taşları yerinden oynatacak. Abdullah Avcı maçın ardından takımın görüntüsünden hiç memnun olmadığını söylerken, daha önce de bazı yıldızlara uyarı şeklinde konuşmasıyla artık bardaktaki damla taştı. Bu nedenle Ocak ayında kadroda temizlik bekleniyor.

YUSUF YAZICI GERİ GÖNDERİLECEK

Öncelikle performansları bir türlü artmayan Djaniny, Yusuf Yazıcı ve Denswil’in gönderilmesi gündemde. Bu isimlerden Djaniny ile Denswil’in kontratları var ve maaşları yüksek olduğu için ayrılık yolunda nasıl bir formül bulunacağı merak konusu. Lille’den kiralanan Yusuf’un ise Fransız ekibine geri gönderilmesi düşünülüyor. Son 2 maçtır kadroya giremeyen Yusuf Erdoğan, başta Kasımpaşa olmak üzere bazı Anadolu kulüpleriyle görüşürken, sezon başında bedelsiz alınan Larsen de yolcu listesinde.

SAĞ BEK VE ORTA SAHA

Eğer oyuncu satışından iyi bir bonservis geliri sağlanırsa, takıma takviye yapılması da planlanıyor. Öncelikli olarak sağ kanadın güçlendirilmesi hedefleniyor. Köprücük kemiği kırılan Visca, 2.5 ay oynamayacağı için bu bölgeye adam bakılıyor. Ayrıca sağ bek ve orta saha için de futbol izleme komitesi detaylı bir rapor hazırlıyor.

PERES'İN LİSANSI AKTİF EDİLECEK

Geçtiğimiz sezonki Adana Demirspor mücadelesinde aşil tendonundan sakatlanan Brezilyalı sağ bekin lisansı dondurulmuştu. Uzun süredir takımla çalışan vekamp dönemini de oldukça iyi geçiren tecrübeli futbolcu, ligin ikinci yarısında takıma katılacak. Bordo-Mavililer, Giresun, Alanya ve Başakşehir maçlarının ardından Peres’in lisansını aktif hale getirecek. Sambacı, görev verilmesi halinde İstanbulspor’a karşı oynayacak.





NACİ İLK 11'DE

Türkiye Kupası’ndaki Samsunspor maçında ilk kez 11’de olan ve attığı 2 golle karşılaşmaya damga vuran Naci Ünüvar, ligde de 11’e hazırlanıyor. Visca’nın yaşadığı ciddi sakatlık sonrası yeniden kanat problemi yaşayan Trabzonspor’da, Abdullah Avcı genç Naci’yi görevlendirecek. Kanat bölgesinde hocanın diğer alternatifleri ise Djaniny Semedo ve Lahtimi. Avcı, kesin kararını taktik idmanlarda verecek.

GBAMIN STOPERE GEÇİYOR

Karagümrük maçında kırmızı kart gören Bartra cezalı duruma düştü, Hüseyin Türkmen ise gösterdiği performansla sınıfta kaldı. Denswil’in de sakatlığı devam ettiği için Giresunspor karşılaşmasında savunmanın göbeğinde Gbamin’in görev alması bekleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Dünya Kupası arasındaki hazırlık maçlarında zaman zaman Vitor Hugo’nun yanında oynattığı Gbamin’i stoperde kullanacak. (Skorer)