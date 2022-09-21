Ferencvaros maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle son 2 lig maçında forma giyemeyen Yusuf Yazıcı, Kayserispor karşılaşmasıyla geri dönecek. Dizinde ödem oluşan Yusuf, milli arada takıma verilen izinde yurt dışına gitti ve burada farklı bir doktora gözüktü. Yıldız futbolcunun lige verilen arada idmanlara çıkacağı öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, yoğun fikstürde Yusuf’u mutlaka takıma monte etmeyi planlıyor.

Milli isimlere yakın takip

Trabzonspor ’da tam 9 isim ülkelerinin milli takımlarına gitmişti. A Milli kadroya çağrılan Uğurcan ve Eren Elmalı’nın yanı sıra, Siopis, Bakasetas (Yunanistan), Larsen (Danimarka), Gbamin (Fildişi Sahili), Trezeguet (Mısır), Bardhi (Kuzey Makedonya) ve Taha Altıkardeş (Ümit Milli) yakın takipte. Teknik heyet, bu oyuncuların maçlarını izleyecek vesağlık durumlarıyla ilgili sürekli irtibat sağlanacak.



