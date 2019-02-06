Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, 4. kez direğe takıldı

Trabzonspor'da Ümraniyespor karşısına kaptan olarak çıkan Yusuf Yazıcı, karşılaşmanın 51. dakikasında kullandığı frikikte direğe takıldı ve bu sezon 4. kez direkleri aşamamış oldu.

06 Şubat 2019, Çarşamba 01:13
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Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, 4. kez direğe takıldı

Trabzonspor'da Ümraniye karşısına kaptan olarak çıkan Yusuf Yazıcı karşılaşmanın 51. dakikasında kullandığı frikikte direğe takıldı. Barajı aşan vuruşunda top sol yan direkten oyuna döndü.

22 yaşındaki oyuncu bu sezon toplamda 4. kez direkleri aşamamış oldu.

14. haftada 2-0 kazandıkları Kayseri deplasmanında 16’da skor 0-0’ken Yusuf’un vuruşu yan direkten çıkmıştı.

18. haftada 4-2 kaybettikleri Başakşehir mücadelesinde de 16’da kornerden direkt kaleye gelen vuruşu üst direkten dışarı gitmişti.

Yusuf’un Balıkesir ile oynadıkları ve 3-1 kazandıkları Türkiye Kupası 6. tur rövanşında 22. dakikadaki frikiğinde de top üst direkten oyuna dönmüştü. 

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