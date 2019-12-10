Trabzonspor’da son dönemdeki başarılı performansıyla dikkat çeken Yusuf Sarı, Antalyaspor karşısında ki performansı ile de alkış aldı. Abdülkadir Ömür ve Caleb Ekuban gibi isimlerin sakatlanmasının ardından forma bulmaya başlayan Yusuf, kendisine verilen şansı iyi değerlendiriyor.

Yükselen performansını Antalyaspor karşısında da sürdüren başarılı oyuncu, 45. dakikada harika bir gole imza atıp galibiyette önemli rol oynadı. Bu sezon 16 maça çıkan Yusuf, 3 kez rakip fileleri sarsarken 3 kez de gol pası verdi. Genç oyuncu Yusuf, 81’de yerini Hosseini’ye bıraktı.