Sezon başında Yusuf Yazıcı’nın takımdan ayrılması sonrasında 10 numarada oluşan boşluğu oldukça hisseden ve devre arasında bu sorunu çözmek isteyen Trabzonspor, gözünü Yunus Mallı’ya dikmişti. Alman ekibi Wolfsburg’da görev yapan 27 yaşındaki oyuncu için Galatasaray’ın da devrede olduğu iddia edilirken, tecrübeli futbolcunun amcası ve menaceri İlhan Mallı’dan önemli bir açıklama gelmişti. Mallı, “Galatasaray’dan resmi teklif yok. Aracılar vasıtasıyla bizi aradılar. Ancak biz yetkililerle görüşürüz. Türkiye’den herhangi bir kulüple anlaşırsak, Wolfsburg zorluk çıkarmaz” dedi.

Önce oyuncu cephesi...

Bunun üzerine Trabzonspor’da Başkan Ahmet Ağaoğlu harekete geçti. Fırtına’nın patronu, Galatasaray’ın önüne geçmek adına görüşmeleri bizzat kendi yürütmeye karar verdi. Önümüzdeki günlerde milli futbolcu için resmen çalışma başlatacak olan Ahmet Ağaoğlu, önce oyuncu cephesiyle anlaşmayı hedefliyor. Karadeniz ekibinin 1 numarası, daha sonra Alman temsilcisi ile Yunus’un kiralanması adına görüşmeler gerçekleştirecek.