Trabzonspor’da yüksek tempo

Trabzonspor, 1 günlük aranın ardından Fenerbahçe maçının hazırlıklarına tekrar başladı.
Futbolcular kaldığı yerden yüksek tempoda çalışmalara start verirken özellikle Sörloth, Sturridge, Sosa gibi yıldızların moralli görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir tamamen maçın taktik boyutuna geçerken, oyuncularına rakiple ilgili uyarılarda bulundu.
Öte yandan Çınar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri de idmanı ziyaret edip, futbolculara moral verdi.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, idmana geldi, Hüseyin hoca ile sohbet etti.