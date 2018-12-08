Trabzonspor'da 1-2 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleşen Olağan Genel Kurulunda yeniden seçilen yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Trabzonspor açıklama yaptı

Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, ''Bu toplantı, Trabzonspor tarihi açısından bir ilki barındırıyor. Tarihimizin ilk kadın yöneticisi Eda Lermi Zorer arkadaşımız da toplantımızda yer alarak kulübümüzün tarihine geçmiş oldu. Görev dağılımımızı yaptık. Tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda yapılan toplantıdagörev dağılımı şu şekilde oluştu;

Ahmet Ali AĞAOĞLU – BAŞKAN

Mehmet Yiğit ALP – ASBAŞKAN

Ertuğrul DOĞAN – BAŞKAN YARDIMCISI

TFF, KULÜPLER BİRLİĞİ VE FİNANS - PROJELER

Önder BÜLBÜLOĞLU – BAŞKAN YARDIMCISI

UEFA – FIFA – DIŞ İLİŞKİLER VE HUKUK

Müminhan BİLGİN – BAŞKAN YARDIMCISI

KURUMLARLA İLİŞKİLER

Emin KAHRAMAN – BAŞKAN YARDIMCISI

GENEL SAYMAN

Ömer SAĞIROĞLU – GENEL SEKRETER

İbrahim Haluk ŞAHİN – FUTBOL ŞUBESİ

1461 TRABZON VE ALTYAPI KOORDİNATÖRÜ

Özer BAYRAKTAR – FUTBOL ŞUBESİ

1461 TRABZON VE ALTYAPI SORUMLUSU – STADYUM KOORDİNATÖRÜ

Serdar Ekrem ŞİRİN – PAZARLAMA VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜ

Yalçın ORHAN – TS CLUB VE YATIRIMLAR KOORDİNATÖRÜ

Ahmet Fikret GÖKHAN – DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜ

Yusuf HAYIRLIOĞLU – AMATÖR BRANŞLAR VE TESİSLER KOORDİNATÖRÜ

Sertaç GÜVEN – PERSONEL VE PROJELER KOORDİNATÖRÜ

Yaşar Kibar GÜVEN – SAĞLIK KURULU BAŞKANI

Zafer GÖKTAŞ – PAZARLAMA VE HALKLA İLİŞKİLER SORUMLUSU

Kemal ERTÜRK – GENEL SEKRETER YARDIMCISI

Dursun Ali SAKARYA – TS CLUB VE TESİSLER SORUMLUSU

Tuncay UZUNAL – TARAFTAR SORUMLUSU

Lokman SADIKLAR – İDARİ İŞLER,TESİSLER VE STADYUM SORUMLUSU

Eda LERMİ ZORER – HUKUK İŞLERİ SORUMLUSU