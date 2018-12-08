Trabzonspor'da 1-2 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleşen Olağan Genel Kurulunda yeniden seçilen yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.
Trabzonspor açıklama yaptı
Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, ''Bu toplantı, Trabzonspor tarihi açısından bir ilki barındırıyor. Tarihimizin ilk kadın yöneticisi Eda Lermi Zorer arkadaşımız da toplantımızda yer alarak kulübümüzün tarihine geçmiş oldu. Görev dağılımımızı yaptık. Tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.
Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda yapılan toplantıdagörev dağılımı şu şekilde oluştu;
Ahmet Ali AĞAOĞLU – BAŞKAN
Mehmet Yiğit ALP – ASBAŞKAN
Ertuğrul DOĞAN – BAŞKAN YARDIMCISI
TFF, KULÜPLER BİRLİĞİ VE FİNANS - PROJELER
Önder BÜLBÜLOĞLU – BAŞKAN YARDIMCISI
UEFA – FIFA – DIŞ İLİŞKİLER VE HUKUK
Müminhan BİLGİN – BAŞKAN YARDIMCISI
KURUMLARLA İLİŞKİLER
Emin KAHRAMAN – BAŞKAN YARDIMCISI
GENEL SAYMAN
Ömer SAĞIROĞLU – GENEL SEKRETER
İbrahim Haluk ŞAHİN – FUTBOL ŞUBESİ
1461 TRABZON VE ALTYAPI KOORDİNATÖRÜ
Özer BAYRAKTAR – FUTBOL ŞUBESİ
1461 TRABZON VE ALTYAPI SORUMLUSU – STADYUM KOORDİNATÖRÜ
Serdar Ekrem ŞİRİN – PAZARLAMA VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜ
Yalçın ORHAN – TS CLUB VE YATIRIMLAR KOORDİNATÖRÜ
Ahmet Fikret GÖKHAN – DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜ
Yusuf HAYIRLIOĞLU – AMATÖR BRANŞLAR VE TESİSLER KOORDİNATÖRÜ
Sertaç GÜVEN – PERSONEL VE PROJELER KOORDİNATÖRÜ
Yaşar Kibar GÜVEN – SAĞLIK KURULU BAŞKANI
Zafer GÖKTAŞ – PAZARLAMA VE HALKLA İLİŞKİLER SORUMLUSU
Kemal ERTÜRK – GENEL SEKRETER YARDIMCISI
Dursun Ali SAKARYA – TS CLUB VE TESİSLER SORUMLUSU
Tuncay UZUNAL – TARAFTAR SORUMLUSU
Lokman SADIKLAR – İDARİ İŞLER,TESİSLER VE STADYUM SORUMLUSU
Eda LERMİ ZORER – HUKUK İŞLERİ SORUMLUSU