Lider Fenerbahçe ’nin 6 puan gerisinde Dünya Kupası arasına giren Trabzonspor , önündeki 1 aylık periyodu en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyor. Abdullah Avcı bu süreci, sezon başı kampı gibi görüyor. Oyunculara hem fiziksel yüklemeler yapılırken hem de taktik çalışmalar üzerinde duruluyor. Tecrübeli hoca, takımıyla sık sık toplantılar gerçekleştirip zihinsel anlamda onları hazır hale getirmeye çalışıyor. Bireysel performansları artırmak adına ekibiyle yoğun uğraş veren Avcı, mevcut oyunu geliştirmek adına da ciddi mesai harcıyor.

‘Hepimiz sorgulamalıyız’

“Teknik, taktik ve zihinsel yönden nasıl daha iyi olabiliriz diye hep beraber düşünmeliyiz. Biz de düşünüyoruz, sorguluyoruz. Şu ankinden çok daha iyisini yapabilmemiz lazım” sözleriyle oyuncularına seslenen başarılı teknik adam, “Potansiyelimiz yüksek ama bunu göstermeliyiz. Trabzonspor daha dominant, daha baskılı ve daha hızlı oynamalı. Bunun için çok pratik yapacağız, yorulacağız ancak mutlaka karşılığını alacağız. Bu takımın birlikte başaracağı çok şey olduğuna inanıyorum” dedi.

Avcı, özellikle Milli oyuncular takıma katıldıktan sonra Antalya kampında taktik provalara ağırlık verecek. Günde çift idman gerçekleştiren Bordo-Mavililer’de, Abdullah hoca işi sıkı tutuyor. Milli oyuncuların yokluğuna rağmen Trabzonspor’da müthiş bir rekabet yaşanıyor.

8 günlük izin sonrası hafta başında çalışmalara başlayan Trabzonspor, 29 kasıma kadar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdürecek. Sonrasında Antalya kampı başlayacak. Ülkelerinin Milli takımlarına giden oyunculara dinlenme fırsatı bulamadıkları için ekstra izin verilirken, Belek’teki kampta Dünya Kupası’nda bulunan Gomez ve Larsen hariç tüm isimlerin yer alması bekleniyor. Abdullah Avcı, bu süreçte alt yapıdan 5-6 ismi çalışmalara dahil ederken, yorucu tempoya rağmen antrenmanlarda müthiş bir rekabet yaşanıyor. Günde çift idman yapan Bordo- Mavili ekipte, Visca ile Peres’in takıma dahil olması da yüzleri güldürüyor.

Bruno Peres geri sayımda

Visca gibi sakatlık sürecini atlatan bir diğer isim de Bruno Peres. Geçtiğimiz sezonki Adana Demirspor mücadelesinde aşil tendonundan sakatlanan ve yaklaşık 6 aydır sahalardan uzak kalan Brezilyalı sağ bek, takımla idmanların tamamen çalışıyor. Yabancı kontenjanı nedeniyle lisansı askıya alınan Peres, ikinci yarıda Bordo-Mavili formayı giymek için geri sayımda. Peres, 5 lig maçı sonra sahaya çıkacak.