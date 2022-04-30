Antalyaspor karşısında alınacak 1 puan mutlu sona yetiyor. Bu şampiyonluk, Dorukhan, İsmail Köybaşı ve Visca dışında kadrodaki tüm isimlerin ilk Süper Lig kupası olacak. Altyapıdan yetişen Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Ömür, Yusuf Erdoğan, Serkan Asan gibi oyuncular için bu şampiyonluğun anlamı çok farklı. Ayrıca Marek Hamsik de kariyerinde ilk kez ligde mutlu sona ulaşacak. Maradona’nın ardından Napoli’nin en büyük efsanesi olan Slovak yıldız,

12 yıllık Serie A döneminde şampiyonluk yaşayamamıştı. Kariyerinde bu sevinci tatmayan diğer yabancılar; Kouassi, Puchacz ve Siopis.

Kupa avcısı Denswil

35 kişilik A takım kadrosunda yabancı oyunculardan Cornelius Kopenhag’da 3, Nwakaeme Hapoel Beer Sheva’da 3, Denswil Brugge’da 3 ve Ajax’ta 2, Visca Zeljeznicar ve Başakşehir’de toplam 2, Trondsen Rosenborg’da 2, Djaniny Semedo Santos Laguna”da 2, Vitor Hugo Palmeiras’ta 1, Bakasetas AEK’da 1, Koita Montpellier’de 1 ve Gervinho Lille’de 1 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı. Yerlilerden ise Dorukhan ile İsmail, Beşiktaş ’ta şampiyon oldu.



