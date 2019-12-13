Yoğun fikstürde 3 kulvarda maçlarını oynayan Trabzonspor’da, takımın önemli isimleri Basel deplasmanına götürülmemişti. Anthony Nwakaeme, Obi Mikel, Joao Pereira, Alexander Sörloth, Jose Sosa ve Filip Novak, dün yardımcı antrenörler eşliğinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde çalıştı. Yıldızlara, altyapıdan genç isimler de eşlik ederken, antrenman oldukça neşeli geçti. Pereira takımın neşe kaynağı olurken, dar alanda yapılan çift kale maçta Nwakaeme attığı golerle adeta şov yaptı.

Sturridge katılmadı

Çalışmada tedavileri süren ve hafif ağrıları olan Sturridge ve Kamil Ahmet yer almadı. İki futbolcunun bugünkü çalışmada yer almaları bekleniyor. Özellikle son Antalya maçının yıldızı Sturridge’ın durumu yakından takip ediliyor. Ünal Karaman, İngiliz futbolcuyu yine 11’de oynatmayı planlıyor.