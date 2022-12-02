Trabzonspor’da yıldızların dönüş tarihi belli oldu

Trabzonspor 'un Antalya kampı tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, kadronun yavaş yavaş tamamlanması ile taktik çalışmalara ağırlık verirken savunmanın önemli isimleri Jens Stryger Larsen ve Marc Bartra’nın da dönüş tarihleri belli oldu.

Fırtına gol çalıştı

Anahtar pas ve hücum bölgesindeki üretkenlikte sıkıntı yaşayan Trabzonspor’da, Abdullah Avcı dünkü antrenmanda gol çalışması yaptırdı. Oyuncularını sık sık uyaran tecrübeli hoca, kampta taktik provalar üzerinde duruyor.

Bordo-Mavililer’in Antalya kampı yoğun geçiyor... Milli takımlara giden oyuncuların bir bir takıma katılmasının ardından teknik direktör Abdullah Avcı, taktik çalışmalara ağırlık verdi. Sabah antrenmanında koordinasyon ve reaksiyon çalışması sonrası dar alan oyunları oynandı, devamında hücum varyasyonları üzerinde duruldu.





Ligde geride kalan 13 maçlık periyotta anahtar pas ve hücum bölgesindeki üretkenlikte sıkıntı yaşayan Trabzonspor’da, Abdullah Avcı idmanın bizzat merkezinde yer aldı. Oyuncularıyla birebir ilgilenen, sık sık uyarılarda bulunup istediklerini anlatan başarılı hoca, daha skorer bir takım ortaya çıkarmak istiyor.

Son vuruş çalışmasında oyuncularına istediklerini tek tek anlatan Avcı, antrenman boyunca hiç kenara geçmedi.

Maçlara önem veriyor

Antalya’da Hull City ve Crystal Palace ile oynanacak hazırlık maçlarına büyük önem veren Abdullah hoca, her iki karşılaşmadaki takım performansına göre analizlerini oyuncularla paylaşacak. Avcı, bu karşılaşmaları ciddi bir test sınavı olarak görüyor. Fırtına 10 Aralık’ta ise Kocaeli’de Kasımpaşa ile hazırlık mücadelesine çıkacak.

Marek Hamsik: İyi savunma şampiyon yapar

Visca’nın ardından Trabzonspor’un bir diğer yıldızı Marek Hamsik de zirve mesajı verdi...

Antalya kampında Visca’nın ardından dün de Marek Hamsik açıklamalarda bulundu. Öncelikle Slovakya Milli Takımı’ndaki jübilesiyle ilgili konuşan 35 yaşındaki orta saha, “Benim için çok özel bir maç oldu. Duygu dolu anlardı. Tribünler tamamen doluydu, ailem oradaydı, arkadaşlarım yanımdaydı. Asla unutamayacağım bir andı” dedi.

Bu sezonki takım performansını yorumlayan Hamsik, “Şampiyon olduk, Süper Kupa’yı kazandık. Ancak bunlar geride kaldı. Bu sene neler yapabiliriz, nasıl üstüne koyabiliriz ona bakıyoruz. İnanırsak bu sene de aynı başarıyı tekrarlayabiliriz. Lige verilen ara sezonun geri kalanına hep beraber hazırlanabilmemiz için iyi bir fırsat oldu. Geçen sene lige çok iyi bir başlangıç yapmıştık ve sonuna kadar bunu sürdürüp en tepede yer almıştık. Bu sene daha farklı oldu. Lig biraz daha yarışmacı. 8 takımın 7 puanlık farkla sıralandığını görüyoruz. Bizim de zirveyle aramızda 6 puan fark var. Kapanabilir bir fark, sadece çalışmamız ve inanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘Rakamlar gösteriyor ki…’

Rakamlar üzerinden bakılınca orta sahada rakibi karşılamada sıkıntı yaşadıklarının hatırlatılması üzerine Hamsik, “Rakamlara bakarsak bu konuda pek iyi olmadığımızı görüyoruz. Elbette rakamlar tek başına her şeyi ifade etmez, ancak futbolda bilinen bir söz vardır; en iyi savunma şampiyon yapar. Biz de bunun üzerinde çalışacağız, öncelikle takım savunmasını daha iyi hale getirmek istiyoruz” yorumunda bulundu.

‘Sezon bittiğinde ailemle konuşacağım’

Trabzonspor’daki geleceği sorulan Hamsik, “Bildiğim tek şey; sezon sonuna kadar kontratım var ve bunu tamamlamak istiyorum. Sezon bittiğinde ailemle oturup konuşacağım. Neyin bizim için daha doğru olduğuna hep beraber karar vereceğiz. Ama o ana kadar düşündüğüm tek şey burası ve Trabzonspor’da başarılı olmak” cevabını verdi.

‘Dünya Kupası’nda iki favorim var’

Yıldız futbolcu, “Dünya futbolunda en büyük turnuva oynanıyor şu an. Bir seyirci olarak tüm maçları izlemeye çalışıyorum. 2 favorim var; Brezilya ve Arjantin’in iyi takımlar olduklarını ve kupayı kazanabileceklerini düşünüyorum ama asla bilemeyiz. Hep beraber izleyip göreceğiz. Heyecanlı bir turnuva oluyor” dedi.

Artem Dovbyk’e bir talip daha

1.5 senedir Trabzonspor’un gündeminde yer alan Artem Dovbyk için İtalya’dan bir talip daha çıktı. Salernitana Kulübü’nün, Ukraynalı forvetle yakından ilgilendiği ve 6 milyon Euro’luk bir bütçeyle Dnipro’nun kapısını çalacağı belirtildi.

TuttoSport’un haberine göre; bu sezon 21 maçta 15 gol, 4 asistlik performans gösteren Dovbyk’e Avrupa’nın pek çok liginden ilgi var. Dnipro ise 1 yıl kontratı kalan Dovbyk’in sözleşmesini uzatmaya çalışıyor.

İki yıldız sakatlandı

Sezonun ilk bölümünde beklenen performansın altında kalan Yusuf Yazıcı ve Djaniny Semedo, Antalya kampında tedavi görüyor. Yusuf’un sağ kasık bölgesinde kas spazmı var. Djaniny’nin ise sağ arka adalesinde ağrı bulunuyor. İki yıldızın durumu yakından takip edilirken, bir iki gün içinde yeniden takımla çalışmalara başlamaları bekleniyor. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Dorukhan ve Serkan’ın tedavi süreci ise devam ediyor.

Abdülkadir ritmini buldu

Abdülkadir Ömür, Antalya kampında performansıyla öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Sezonun ilk bölümünde istenen futbolu ortaya koyamayan genç yıldız, Fenerbahçe derbisiyle birlikte çok farklı bir Abdülkadir izlettirmek istiyor. İdmanlardaki hırsı ve attığı gollerle teknik heyetten alkış alan başarılı futbolcunun, Visca’nın dönüşü sonrası esas bölgesi olan orta sahada forma giyeceği öğrenildi.

Larsen erken dönüyor

Danimarka Milli Takımı, Dünya Kupası’nda gruptan çıkamazken, büyük hayal kırıklığı yaşadı. Trabzonspor’un başarılı sağ beki Jens Stryger Larsen, 3 maçta da kadroda olmasına rağmen yedek kulübesinde bekledi ve süre alamadı.

Tecrübeli futbolcunun yaklaşık 1 hafta izin yaptıktan sonra Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki çalışmalara katılması bekleniyor. Maxi Gomez’in formasını giydiği Uruguay ise H Grubu’nda Gana ile bugün son maçına çıkacak. Uruguay’ın gruptan çıkması için kazanması gerekiyor.

Marc Bartra da 1 hafta sonra

İspanya’da burun ameliyatı olan Marc Bartra’nın 1 hafta sonra takıma katılacağı öğrenildi. İzin sürecinden sonra operasyon geçiren ve bu nedenle Antalya kampında yer almayan tecrübeli futbolcunun kesin durumu, Trabzon’da yapılacak detaylı kontrollerin ardından netleşecek.

İspanyol futbolcunun yokluğunda stoperde formaya yakın isimler Hüseyin Türkmen ve Denswil olarak gözüküyor.