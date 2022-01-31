2 gün aradan sonra Nwakaeme’nin müthiş geri dönüşü yüzleri güldürürken, Kasımpaşa maçı öncesi hücum hattında müthiş bir forma rekabeti yaşanıyor. Cornelius-Nwakaeme Visca üçlüsü, Djanin, Koita, Yusuf Erdoğan gibi isimler zorluyor. Bir diğer yeni transfer Kouassi de hafta içinde idmanlara katılacak ve bir sürpriz olmazsa cumartesi günü 21 kişilik kadrodaki yerini alacak.

Sakatlığı tamamen atlatan Djaniny Semedo, Kasımpaşa mücadelesinde hocasından forma bekliyor.

Son 2 idmanda salonda çalışan Nwakaeme, dün sahaya çıktı. Nijeryalı yıldız, attığı gollerle alkış aldı.

Trabzonspor formasıyla gol siftahını Galatasaray derbisinde yapan Edin Visca, Kasımpaşa maçı öncesi de çok hırslı.