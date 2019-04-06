Trabzonspor'da yıldızlar sahnede

Trabzonspor’da son dönemin etkili isimleri Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban, Antalyaspor karşısında da attıkları gollerle formlarını sürdürdüler.

06 Nisan 2019, Cumartesi 07:32
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Trabzonspor'da yıldızlar sahnede

3 haftalık milli ara bitti, Trabzonspor'un yıldızları kaldığı yerden devam etti...

Son 4 maçta 4 kez ağları sarsan ve 1 kez de gol pası veren Anthony Nwakaeme, Akdeniz ekibini de boş geçmedi. Mücadelenin 21. dakikasında Olcay’ın pasında topu ağlara gönderen Nijeryalı futbolcu, 67’de ise Olcay’a asist yaptı ve son 5 maçta 7 gole direkt katkı sağladı.

Trabzonspor’da gösterdiği performansla ilk kez Gana Milli Takımı’na çağırılan ve 2 maçta 2 gol kaydeden Ekuban ise attığı golle formunu sürdürdü.

Olcay Şahan ise 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı.

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