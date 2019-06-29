Bordo-Mavililer’de kadroyu güçlendirmek için çalışmalar devam ederken, iç transferde de hareketlilik yaşanmaya başladı. Sözleşmesi biten Hugo Rodallega ile görüşmelerin son günlere bırakılması ve uzun süre devam eden belirsizliklerin olması sonrasında Kolombiyalı golcü, Denizlispor ile anlaşmıştı.

33 yaşındaki futbolcunun elden kaçmasının ardından yönetim, bu sefer işi sıkı tutmayı hedefliyor. Ahmet Ağaoğlu ve ekibi, gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan isimlerle önümüzdeki günlerde masaya oturmayı planlıyor.

Sosa ve Pereira...

Arda, Pereira, Novak, Abdulkadir Parmak, Onazi, Sosa ve Amiri’nin, Bordo-Mavililer ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Teknik direktör Ünal Karaman’ın raporları doğrultusunda bu isimlerden Novak, Onazi, Abdulkadir ve Arda ile yeni sözleşme imzalanacak.

Deneyimli futbolcular Pereira ile Sosa’nın durumuna ise gelecek sezon karar verilecek. Bu isimler ile erkenden nikah tazelemeyi hedefleyen Trabzonspor, yurt içi ve yurt dışından teklifler alan oyuncularını takımda tutmaya çalışacak.