Trabzonspor’da yıldızlar geçidi

Ligin ilk yarısının son maçında 6-2’lik Kayseri galibiyetinin ardından flaş bir şekilde teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayıran ve hocalık koltuğuna Karaman’ın yardımcısı Hüseyin Çimşir’i oturtan Trabzonspor, Kasımpaşa’ya farklı tarife uyguladı.

Yıldızları ile coşan Fırtına, Alexander Sörloth’un hat-trick’i, Nwakaeme’nin dublesi ve kaptan Sosa’nın harika frikiği ile sahadan 6-0’lık galibiyetle ayrıldı ve toplamda attığı 39 golle ligin en skorer ekibi oldu.

Karadeniz devi bu skorla adeta şampiyonluk yolundaki rakiplerine gözdağı verdi.

Anthony Nwakaeme müthiş başladı

Geçen sezon 11 gol, 10 asistlik performansı ile ‘double-double’ yapan Anthony Nwakaeme bu sezonun ilk yarısında ortaya koyduğu oyunla eleştirilmişti. Ancak Nijeryalı yıldız ikinci devreye çok iyi girdi. Türkiye Kupası’nda Denizli karşısında bir gole imza atan 30 yaşındaki oyuncu, dün de 2 gol, 1 asistle oynadı ve 3 gole doğrudan katkı sağladı.

Yine frikik yine Sosa

Perşembe günü Türkiye Kupası’nda Denizlispor’a karşı frikikten bir gol atan kaptan Jose Sosa, Kasımpaşa karşısında da benzer bir senaryo yaşattı. Arjantinli süperstar mücadelenin 25. dakikasında serbest vuruştan harika bir gole imza attı ve maçın kilidini çözdü. Attığı golün yanı sıra oynadığı futbolla da takdir toplayan 34 yaşındaki futbolcu alkış aldı.

Sörloth’tan ilk hat-trick

Sezon başından bu yana bir maçta en fazla bir kez ağları sarsan Sörloth ilk devrenin son sınavında Kayseri karşısında 2 gol atarak bu şanssızlığını kırmıştı. Norveçli golcü dün de Kasımpaşa’ya patladı. 23 yaşındaki forvet attığı 3 golle galibiyetin mimarlarından birisi oldu. Öte yandan Sörloth ligdeki gol sayısını da 15’e çıkarttı ve krallık yarışında zirveye yerleşti.