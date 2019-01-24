Transfer tahtası kapandıktan sonra Trabzonspor’da kadrodaki yıldızların önemi bir kat daha arttı...

Teknik direktör Ünal Karaman, takımın tecrübeli ve kaliteli oyuncularından bundan sonraki süreçte çok şey bekliyor. Bu isimlerin başında da Rodallega ile Sosa geliyor...

İlk yarının sonunda sakatlanan Sosa, müthiş bir özveriyle çalışıyor. Takımdan ayrı olarak idman yapan Arjantinli futbolcu, pazar günkü Sivas maçında kadroda yer almayı hedefliyor. Rodallega ise son Başakşehir maçına iğne ile çıkmıştı.

Ağrıları süren Kolombiyalı forvetin yetiştirilmesi için seferberlik ilan edildi. Ünal Karaman iki oyuncunun durumunu da yakından takip ediyor. Özellikle Onazi sezonu kapattıktan sonra Sosa’nın takıma dönmesi çok kritik.