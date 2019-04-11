Trabzonspor'da yıldız futbolcu kadroda yok!
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, Bursaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde kampa giren bordo mavililerin kadrosu belli oldu. Milli takımdan sakat olarak dönen ve tedavisi tamamlanan Filip Novak, riske edilmeyerek kadroya dahil edilmedi.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Bursaspor ile oynanacak olan Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.
Bordo mavililerde, Erzurumspor maçında sarı kart gören ve Antalyaspor maçında takımını yalnız bırakan Hugo Rodallega geri döndü.
Milli takımda sakatlanan ve tedavisi tamamlanan ancak yeni yeni çalışmalara başlayan Filip Novak ise kadroda yer almadı.
Buna göre kamp kadromuz şu futbolculardan oluşuyor;
Uğurcan Çakır
Arda Akbulut
Zargo Toure
Majid Hosseini
Hüseyin Türkmen
Joao Pereira
Luis Ibanez
Batuhan Artlarslan
Murat Cem Akpınar
Jose Sosa
Abdulkadir Parmak
Abdülkadir Ömür
Yusuf Yazıcı
Vahid Amiri
Olcay Şahan
Anthony Nwakaeme
Caleb Ekuban
Hugo Rodallega