Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Bursaspor ile oynanacak olan Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.

Bordo mavililerde, Erzurumspor maçında sarı kart gören ve Antalyaspor maçında takımını yalnız bırakan Hugo Rodallega geri döndü.

Milli takımda sakatlanan ve tedavisi tamamlanan ancak yeni yeni çalışmalara başlayan Filip Novak ise kadroda yer almadı.

Buna göre kamp kadromuz şu futbolculardan oluşuyor;

Uğurcan Çakır

Arda Akbulut

Zargo Toure

Majid Hosseini

Hüseyin Türkmen

Joao Pereira

Luis Ibanez

Batuhan Artlarslan

Murat Cem Akpınar

Jose Sosa

Abdulkadir Parmak

Abdülkadir Ömür

Yusuf Yazıcı

Vahid Amiri

Olcay Şahan

Anthony Nwakaeme

Caleb Ekuban

Hugo Rodallega