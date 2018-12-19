Bordo-Mavililer’in ligde attığı 28 golün 22’sini yabancı oyuncuları atarken, geri kalan 6 sayıyı ise Burak Yılmaz (5) ve Olcay Şahan kaydetmişti.

Hugo Rodallega’nın golü ile Bursa ile 1-1 berabere kalan Fırtına, Malatya’da ağları sarsamamıştı.

Bordo-Mavili ekip daha sonra Fenerbahçe’yi Sosa ve Novak, Kayseri’yi Ekuban ile Vahid Amiri’nin sayılarıyla yıktı.

Trabzon, Konya’yı da Rodallega, Ekuban ve Onazi’nin golleriyle devirirken, Beşiktaş maçında ise Rodallega ile Anthony Karadeniz ekibine beraberliği getirdi.