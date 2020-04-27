Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlık koltuğuna oturmasının ardından öze dönüş politikası uygulayan ve altyapısıyla başarıya koşan Trabzonspor, yeni sezonda da gençlerden vazgeçmeyecek.

Bordo-Mavililer, altyapıdan oyuncu yetiştirmesinin yanı sıra farklı takımlardan gelecek vaat eden isimleri de takıma kazandırmayı planlıyor. Bu doğrultuda yerli ve genç harekâtına başlayan Fırtına, Galatasaray'dan ayrılacak olan Mustafa Kapı ile Bursa'nın altın çocuğu Burak Kapacak için girişimlere başlamıştı. Karadeniz ekibinin hedefindeki son isim: Rezan Çorlu...

İlgili Haberler Abu Fani ile görüşme başladı

Bonservisi Bröndby'de

10 numara ve kanatlarda görev yapan 22 yaşındaki futbolcu, Danimarka ekibi Lyngby'de kiralık olarak forma giyiyor. Bonservisi Bröndby'de bulunan genç oyuncu bu sezon çıktığı 22 karşılaşmada 5 kez ağları sarsarken, 6 da gol pası verdi. Oyuncu izleme (scout) ekibinin olumlu rapor verdiği Rezan için önümüzdeki günlerde çalışmalar başlayacak.

Ekonomiyi güçlendirecek

Orta sahaya Mustafa Kapı, sağ kanada Burak Kapacak ve 10 numaraya da Rezan Çorlu'yu kadrosuna katmanın hesaplarını yapan Karadeniz devi, hem takımı gençleştirmek hem de bu isimleri parlatıp, Avrupa'ya göndererek ekonomisini kalkındırmayı amaçlıyor.



